Remco haalde visser van eilandje in Biesbosch: 'Hij had een rubberboot van de speelgoedwinkel'

WERKENDAM - De visser die woensdagmiddag werd gered van een eilandje in de Biesbosch had daar al een ijskoude nacht doorgebracht in de buitenlucht. Hij strandde met een rubberbootje in een stuk onbewoond gebied van het natuurgebied. Remco Verwaal van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) haalde de man van het eiland. "Het is een wazig verhaal, ik snap er nog steeds niks van."

De man uit Rotterdam besluit dinsdag het water op te gaan met zijn bootje. Hij roeit een stuk naar zijn vaste visstek. Dat mislukt omdat hij door de stroming wordt gegrepen. Het wordt al donker en hij dobbert het Spijkerboor op. Daar lukt het hem om aan te meren op een eilandje. "Dat was zo breed als een straat en zo'n tweehonderd meter lang", weet Verwaal.

De man was kennelijk voorbereid op een koude nacht want hij had een tent en droge kleren bij zich. Hij overnacht in zijn tent en probeert woensdag opnieuw het vasteland te bereiken met zijn rubberboot. "Het is zo'n twintig tot dertig meter naar het vasteland", schat de vrijwilliger van de KNMR in. De vaarpoging mislukt. Het bootje raakt lek en de visser haalt een nat pak. Het lukt hem wel om weer aan wal van hetzelfde eiland in het Spijkerboor te komen.

IJskoude tocht

Dan besluit hij dat zijn avontuur erop zit een waarschuwt de hulpdiensten. Iets voor halfvier in de middag krijgt Verwaal de roep om hulp door. Vanuit het KNMR-station in Dordrecht vaart hij met een reddingsboot uit. Een ijskoude tocht, met bevroren mutsen en ijsvorming op de boot komen de vrijwilligers van de KNRM aan bij het eilandje.

"De man was wel wat onderkoeld. Hij bibberde, maar zag er verder prima uit", verbaast Remco zich over de verdwaalde visser. Twee mannen in een droogpak gaan aan wal en tillen de man naar de reddingsboot van de KNRM. "Daar hebben we hem ingepakt in warme dekens."

De redders hebben hem vervolgens overgezet op een boot van Rijkswaterstaat die ook in de buurt was. "Wij hebben een open boot, de boot van Rijkswaterstaat is een stuk groter en heeft een verwarmde stuurhut", legt Remco uit. Rijkswaterstaat heeft de man vervolgens aan wal gebracht waar hij werd opgehaald door een kennis.

'Rubberbootje van de speelgoedwinkel'

Een dag later is Remco nog steeds verbaasd door de reddingsactie. "Die man had een rubberbootje bij, gewoon eentje van de speelgoedwinkel van een paar euro." De redder kan er met zijn hoofd niet bij waarom iemand zo het water op zou gaan in deze weersomstandigheden. "Hij was wel redelijk voorbereid, had een tent en droge kleren bij zich, maar ik snap er niks van."

Visgerei heeft de redder overigens niet gezien bij de spullen van de man. "Ik denk dat hij te veel op het Discovery Channel naar survivalprogramma's heeft gekeken", besluit Remco zijn bizarre ervaring.