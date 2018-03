Waar komt die mysterieuze oranje stofwolk in Tilburg vandaan?

TILBURG - Het leek wel of er donderdagmiddag woestijnzand opwaaide in de Goirleseweg in Tilburg. Voorbijrijdende fietsers kregen een enorme stofwolk in hun gezicht. Het was een bijzonder tafereel op de winterse dag.

Maar wie beter naar de foto kijkt ziet dat het niet gaat om zand. De straat kleurde namelijk steeds meer oranje.

Gravel

Een blik achter de hoge coniferenhaag langs de weg ontrafelt het mysterie. De harde oostenwind zorgde ervoor dat het gravel van de naastgelegen tennisbaan alle kanten op waaide.