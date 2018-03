Opnieuw minder woninginbraken in Brabant, wel meer seksueel geweld

Het aantal inbraken in huizen en schuren is weer gedaald.

DEN HAAG - Het aantal woninginbraken en diefstallen uit huizen en schuren in Brabant is vorig jaar opnieuw gedaald. In vijf jaar tijd is dat aantal zelfs bijna gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Politie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd.

Het CBS meldt dat er vorig jaar 9485 geregistreerde diefstallen waren. In 2012 waren dat er in totaal nog 18.200. Ook het aantal fietsendiefstallen nam af van 16.990 (2012) naar 10.615 vorig jaar. Het aantal straatroven daalde van 840 (2012) naar 295.

Meer seksueel geweld

Uit de cijfers komen ook minder positieve ontwikkelingen naar voren. Het aantal seksuele misdrijven steeg. Er waren in totaal 280 verkrachtingszaken (240 in 2016 , 175 in 2015). Ook waren er meer aanrandingen: 340.

Rijden onder invloed stijgt ook al jaren licht. 3375 zaken waren er.

Misdrijven

De politie registreerde in Brabant vorig jaar 118.835 misdrijven. Er waren 33.355 verdachten. Ook allemaal minder dan voorgaande jaren. Donderdag presenteerde het CBS een groot pakket aan cijfers over criminaliteit de afgelopen jaren.