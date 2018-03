It giet oan in de ijssalon: 'Voor een ijsje is het nooit te koud'

GELDROP - Het is koud, heel koud. De schaatsbanen zijn overvol en je denkt misschien niet meteen aan het eten van een lekker ijsje. Toch openen donderdag veel ijssalons de deuren. De meteorologische lente is begonnen en dus is het tijd voor ijs.

IJssalon Kees is al jarenlang een begrip in Geldrop. Leon Kees zwaait met zachte had de scepter, zijn opa begon de zaak in 1950. "We zijn een echt familiebedrijf. Dit is de derde generatie", zegt een trotse Leon. Hij twijfelde geen moment om zijn zaak te openen, ondanks de vrieskou. Op Facebook haakte de ijssalon toepasselijk in op het weer. "It giet oan!"

Je zou denken dat er nu wel hutspotijs of rookworstijs zou zijn, maar dat heeft deze salon niet nodig. "Nee hoor, ik houd het bij mij vertrouwde smaakje", zegt een van de klanten.



Leon Kees hoeft dus niet bang te zijn dat mensen vanwege de vrieskou wegblijven. Voor een ijsje is het voor sommigen nooit te koud. En ook deze meisjes konden niet wachten.