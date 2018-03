Maarten van der Weijden doet opnieuw recordpoging, nog een dag baantjes trekken

OOSTERHOUT - Maarten van der Weijden is woensdagochtend vroeg bijna een halve dag onderweg. Donderdagavond om zeven uur begon hij met zijn aanval op het wereldrecord lange afstand zwemmen. In zwembad De Warande in Oosterhout wil hij in 24 uur meer dan 4080 baantjes zwemmen om zo uiteindelijk meer dan 102 kilometer te hebben gezwommen, een record. Daarna wil hij nog twaalf uur doorzwemmen.





De recordpoging is een voorbereiding op de toch der tochten die Van der Weijden in augustus zwemmend gaat afleggen, de Elfstedentocht. In drie dagen en twee nachten hoopt hij de ongeveer 200 kilometer lange tocht te volbrengen.



Voorbereiding

De voorbereiding op de Elfstedentocht is voor de zwemmer uit Waspik op dit moment het belangrijkste. "Daarvoor heb ik de training van anderhalve dag zwemmen nodig. En het zou mooi zijn als ik ook het wereldrecord van 24 uur pak. Zo zit het en dat is ook wel veilig voor mijn hoofd", aldus van der Weijden.

Trainingstocht

Toch is het niet zo dat 24 uur zwemmen een makkelijk trainingstochtje is voor de zwemmer uit Waspik. Vorig jaar deed hij al een poging, maar die mislukte. Dit jaar gaat hij een aantal zaken anders aanpakken.



Zo heeft hij aan speciale zwembril die licht geeft. Het idee is dat hij daarmee ’s nachts meer energie heeft en zich beter kan concentreren.

"En ik ben gewoon veel beter voorbereid deze keer," vertelt de zwemmer. "Ik ben sneller en ik wil ook wel wat rustiger beginnen. En dan hoop ik het wereldrecord nu dus wel te halen en dan nog twaalf uur door te kunnen zwemmen."