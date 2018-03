Tuinzigt kijkt uit naar laatste aflevering over de wijk: 'Ik ben heel benieuwd'

BREDA - Na weken komt er donderdagavond een eind aan de successerie 'Typisch Tuinzigt'. Al die tijd zaten de wijkbewoners aan de buis gekluisterd. Maar de serie over de Bredase wijk werd niet alleen daar bekeken. De voorlaatste aflevering werd door maar liefst 391.000 mensen gezien. Donderdagavond wordt de twaalfde, en allerlaatste aflevering, uitgezonden. “Ik ga lekker met een chipje en een bakje koffie op de bank zitten”, zegt een wijkbewoonster.

Ook Jan Koetsiers, beter bekend als radio-dj Janoesj, is er helemaal klaar voor. Hij is één van de hoofdpersonen van de serie en kijkt er met een goed gevoel op terug. “De EO heeft echt in beeld gebracht hoe wij zijn. Dit is echt Tuinzigt”, zegt hij. Ook de dj zelf hebben ze goed in beeld gebracht, vindt hij. “Met goede dingen, maar ook met slechte dingen. Bijvoorbeeld dat ik ongeneeslijk ziek ben.”

Over straat

Ondanks de vele kijkers van het programma, kan Jan nog wel met goed fatsoen over straat. “Ik rijd in mijn scootmobiel door de wijk en mensen zwaaien dan wel eens. Maar het is niet zo dat ze langs de kant van de weg staan met vlaggetjes. Laatst sprak een man me aan. Volgens hem had ik de wijk goed op de kaart gezet. Dat is dan wel mooi om te horen.”

Heeft de faam Jan en zijn radioshow nog wat opgeleverd? “Dat is moeilijk te zeggen. Maar voor de serie begon had ik zo’n 18 tot 20 luisteraars en nu zo’n 25. Dus dat is wel flink gestegen.”

'Typisch onze wijk'

Niet alleen Jan is blij met het resultaat van de serie. Een kleine rondvraag voor de deur van de supermarkt wijst uit dat meer mensen er zo over denken. “Het is inderdaad echt typisch onze wijk. Met de kleurrijke mensen en hoe het hier onderling gaat. Dat hebben ze goed laten zien”, zegt een dame die wat brieven op de post doet.

Veel mensen kijken dan ook reikhalzend uit naar laatste aflevering. “Ik heb ze allemaal al gezien en de laatste dus ook”, zegt de een. Weer een ander heeft niet alle afleveringen gezien. "Maar naar de laatste van vanavond ben ik toch wel heel benieuwd."

Bino de poes

Jan weet al hoe hij de uitzending gaat bekijken. Met poes Bino naast zich. “Normaal zie je die poes niet, maar ze komt er altijd bij zitten als ik naar de serie kijk", zegt hij. “Misschien omdat ze zichzelf hoopt te zien. Bino is namelijk eigenlijk de grote ster van de show.”