Patricia Paay wil excuses en 30.000 euro van Johan Vlemmix om sekspop

EINDHOVEN - Patricia Paay eist dat Johan Vlemmix geen sekspop van haar op de markt zal brengen. Ook wil ze excuses en 30.000 euro van Vlemmix voor geleden schade. Vlemmix geeft deels gehoor aan haar verzoek. Er komt geen sekspop, maar een sorry en een financiële vergoeding wil hij niet geven. "Ik heb geen kwade bedoelingen gehad."

Vlemmix wilde een sekspop van Paay maken omdat hij naar eigen zeggen zo’n groot fan van haar is. "Ik vind haar een aardig mens en nog steeds. Ik heb onderzoek gedaan naar mijn plan en er is ontzettend veel vraag naar. Ik dacht dat ze het een eer zou vinden. Ik wilde het eerste exemplaar aan haarzelf overhandigen." De entertainer had Paay niet van tevoren ingelicht. Wel heeft hij al een prototype laten maken die nu naar hem wordt verscheept.

Not amused

Vorige week liet ze al aan Shownieuws weten not amused te zijn met het idee, deze week stuurde haar advocaat Johan Langelaar een brief aan Vlemmix waarin ze hard uithalen. 'Uw handelen getuigt van een respectloosheid die geen grenzen kent', schrijft de advocaat namens Paay. 'Kennelijk bent u uit op eigen gewin waarbij u totaal voorbij gaat aan de gevoelens van een ander.'

LEES OOK: Villa van Johan Vlemmix wordt reusachtig poppenhuis vol BN'ers en wereldsterren: 'Hiermee haal ik CNN'

De zangeres was juist weer aan het opkrabbelen nadat Geenstijl een seksvideo van haar verspreidde, meldt de advocaat verder. Het Openbaar Ministerie gaat de website daarvoor vervolgen. Als Vlemmix zijn plan doorzet, kan hij rekenen op een kort geding en een dwangsom van 100.000 euro, schrijft Langelaar. Volgens de advocaat maakt Vlemmix inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van Paay.

Geschrokken

Vlemmix zegt geschrokken te zijn van de brief en zal contact zoeken met de advocaat. "Ik dacht, ze zit in financieel zwaar weer dus dit komt goed uit. En wat is er mooier dat iemand iets leuks met je kan doen terwijl je 68 bent? Ze had hier geld aan kunnen verdienen. En als ze het idee van sekspop niks had gevonden, konden we de gaten wellicht dicht lijmen."

Of het naïef was om het plan publiek te opperen nog voordat hij Paay zelf op de hoogte bracht? "Ik had haar reactie anders ingeschat, maar misschien was het een beetje naïef. Nu blijft het prototype in ieder geval in de doos. Maar ik ga geen excuses aanbieden of geld betalen voor mijn goede intenties."