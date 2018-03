Opnieuw grote brand in de Peel, nu bij Helenaveen

Grote brand in natuurgebied in Helenaveen. (Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision)

De brand in Helenaveen is groot. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

HELENAVEEN - Er woedt sinds donderdagavond een grote heidebrand bij Helenaveen. Het gaat om een gebied van ongeveer drie hectare dat in brand staat. Diverse brandweereenheden zijn aanwezig in natuurgebied de Peel. Het gebied is afgesloten.

De brand is ontstaan aan de Lage Brugweg. Het is onbekend hoe dit heeft kunnen gebeuren. De brandweer is ter plaatse met vier bluswagens en drie watertanks. Het is de tweede grote brand deze week in de Deurnese Peel.

"We moeten nu zorgen dat het vuur niet verder uitbreidt. Daarna laten we het gecontroleerd uitbranden. Meer kunnen we niet doen", vertelt een woordvoerder van de brandweer aan Omroep Brabant.









Code geel

Vanwege droogte en wind is donderdag code geel afgegeven in alle natuurgebieden in Zuidoost-Brabant. Volgens de brandweer kan een beginnende brand zich momenteel snel uitbreiden in de regio.

Het is de tweede grote brand in de Peel deze week. Dinsdagavond brak brand uit in de Deurnese Peel. Het vuur werd donderdagavond pas geblust.