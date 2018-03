Mantelzorgers krijgen een gezicht door foto's van leerlingen uit Breda

BREDA - De foto van een oudere vrouw die haar hulpbehoevende man scheert is ontroerend. Het intieme portret is gemaakt door Lotte Kools uit mavo 3 van scholengemeenschap De Nassau in Breda. Donderdag won ze met deze foto het studieproject 'Mantel der Liefde' op haar school. De mensen die ze vereeuwigde zijn haar eigen opa en oma.

"Het was soms best moeilijk om ze te fotograferen. Ik stond heel dichtbij omdat de ruimte klein was. Maar het zijn de belangrijkste mensen uit mijn leven, daarom vond ik het belangrijk om ze zo goed mogelijk in beeld te brengen", vertelt Lotte.

Lotte is één van de 135 leerlingen van De Nassau die werden uitgedaagd om de mantelzorg in beeld te brengen. De opdracht was simpel: fotografeer iemand die zorgt voor een ander, iemand die zorgt voor jou en dat jij voor iemand zorgt. Het idee ontstond na de fototentoonstelling 'Mantel der Liefde' van fotografe Ilse Wolf. Die was eind vorig jaar te zien in Breda.

Verrast

"Ik ben verrast door het resultaat. Het leverde een aantal sprekende reportages op", aldus Wolf, die met haar eigen expositie door het land reist om aandacht te vragen voor de vier miljoen mantelzorgers in ons land.

De zeven beste reportages van de leerlingen van De Nassau worden een maand lang geëxposeerd in het Stedelijk Museum Breda.