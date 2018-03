Harrie Lavreysen baalt niet na zesde plaats in finale: 'Dit WK sowieso tevreden'

APELDOORN - Harrie Lavreysen heeft geen medaille kunnen pakken op het onderdeel keirin op de WK baanwielrennen. In de finale eindigde hij als zesde van de zes. Shanne Braspennincx werd op het onderdeel sprint in de kwartfinale uitgeschakeld.

De teleurstelling was ondanks de laatste plaats in de finale niet heel erg groot bij Lavreysen. "Ik was al blij dat ik de finale kon halen. Ik heb gisteren drie keer gereden, ik was behoorlijk op. De halve finale was supergoed, in de finale heb ik het helaas niet af kunnen maken."

De sprinter uit Luyksgestel heeft nog een kans op een WK-medaille. "Op de sprint, daar heb ik heel veel zin in. Ik hoop dat ik op tijd kan herstellen. Maar ik ben dit WK sowieso al heel tevreden, met een wereldtitel. Ik hoop op een medaille. Maar ik kan het goed begrijpen als het niet lukt en de benen op zijn."





'Niet helemaal fris'

"De kwartfinale was vandaag de meest realistische doelstelling. Ik kan er uiteindelijk ook mee leven. Alles na de kwartfinale zou een bonus zijn geweest", zei Braspennincx na de uitschakeling. Woensdag pakte ze op de teamsprint zilver, dat voelde ze donderdag nog wel. "Toen ik wakker werd dacht ik wel: ik heb iets gedaan. Maar dat is niet erg, we hebben de zilveren plak omgehangen gekregen. Maar helemaal fris waren de benen niet."

Zondag komt de baanwielrenster uit Strijbeek weer in actie. Op het onderdeel keirin is ze een van de favorieten. "Ik probeer me wel te verbeteren op de sprint. En dat lukt ook wel. Maar de hoofddoelen zijn wel de teamsprint en keirin."

