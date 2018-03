Stratenmakers strijden met Bredaas ontwerp om Nederlandse titel

BREDA - Het logo van Breda zit erin, net als drie Bredammertjes en de singels van de stad. Ze zitten in het ontwerp waarmee jonge stratenmakers vrijdag en zaterdag op het Radiuscollege proberen om het Nederlands kampioenschap binnen te halen. De inzet is hoog, want wie wint, mag door naar het Europees kampioenschap.

"De kandidaten komen uit heel Nederland," zegt Wim Mathijssen van het Radiuscollege in Breda. Hij is docent infrastructuur en bedacht het 'straat'ontwerp voor dit NK. "Het is zeker niet gemakkelijk, er moet ook een uitdaging inzitten. Maar we hebben het niet met opzet zo moeilijk mogelijk gemaakt, dit is voor jongens met wat ervaring goed te doen."

'Het is een mooi vak'

Youri Rijpers is zo'n kandidaat. Samen met zijn teamgenoot Ricardo heeft hij meer dan twintig jaar ervaring in het vak. "We zullen zien of dat genoeg is," zegt hij voordat de wedstrijd begint. Om daar vol zelfvertrouwen aan toe te voegen: "Ik weet wat ik kan en wat Ricardo kan, daar gaan we op vertrouwen."



Youri werkt vier dagen in de week en één dag volgt hij de MBO-opleiding op het Radiuscollege in Breda, onderdeel van ROC West-Brabant. "Het is een mooi vak, het is handwerk, dat is altijd mooi." Het ontwerp bleef tot kort voor het begin van de wedstrijd geheim. Wethouder Adank van Breda mocht het onthullen. "Ik zou het zo toe willen passen in het straatbeeld van Breda," liet hij weten.



Sterk uithangbord

En dat is begrijpelijk, want het ontwerp is een sterk uithangbord voor de stad. "We hebben er veel van Breda in verwerkt," zegt wim Mathijssen. "Behalve het logo komen de Bredammertjes erin terug, er zit een stukje natuurbestrating in met gebakken klinkers en in het onderste deel zit een golfmotief als verwijzing naar de singels, de haven, het water in Breda.



" De kandidaten hebben twee dagen de tijd om het in hun 'vak' van vier bij zes meter uit te voeren. "De moeilijkheid zit 'm vooral in de maatvoering en in de juiste hoogte," geeft Wim Mathijssen toe. "Maar verder moet het te doen zijn."