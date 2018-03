Eindhovense uitvaartverzekeraar DELA slaat vleugels uit in Europa

EINDHOVEN - Uitvaartverzekeraar DELA in Eindhoven heeft zich op de Duitse markt gestort. Het bedrijf ziet ook mogelijkheden in Spanje en Frankrijk. DELA ziet zich genoodzaakt de vleugels uit te slaan in Europa, omdat de kansen in Nederland teruglopen.

Door de vergrijzing in Nederland is de markt voor uitvaartverzekeraars verzadigd. Dit komt doordat er komende jaren meer mensen overlijden dan dat er nieuwe uitvaartpolissen worden afgesloten. Wel wil DELA de komende maanden een nieuwe verzekering introduceren, gericht op langer thuiswonen voor ouderen.

Uitkering

In Duitsland liggen kansen, omdat daar een uitkering van de overheid bij overlijden is afgeschaft, zegt een woordvoerder. Daardoor wordt het nu interessanter voor mensen om een verzekering te nemen. DELA begint bij de oosterburen met overlijdensrisicoverzekeringen en voegt daar wellicht later uitvaartverzekeringen aan toe.



Een verkenning van de Europese markt heeft aangetoond dat ook in Frankrijk en Spanje kansen liggen, maar wanneer de stap naar die landen wordt gemaakt, is nog niet bekend. Zweden is in de vergelijking al afgevallen.