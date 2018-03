Dakloze man jaagt vrouw stuipen op het lijf, probeert huis Roosendaal binnen te dringen

ROOSENDAAL - Een 44-jarige man is vrijdagochtend rond halfzes opgepakt nadat hij had geprobeerd een huis aan de Beukenlaan in Roosendaal binnen te dringen. De bewoonster kon de man met moeite buiten de deur houden. De politie hield de man korte tijd later aan.

De bewoonster werd rond halfzes wakker van de deurbel. Omdat de vrouw vermoedde dat het om een bekende ging, deed ze de voordeur open. De man probeerde daarop naar binnen te dringen, maar de vrouw wist hem buiten de deur te houden en de politie te waarschuwen. De man bleef op de deur bonken en sloeg een ruit in.

De man, zonder vaste woon- en verblijfplaats, zit nog vast.