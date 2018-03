Koud avondje Jupiler League: erwtensoep, veel goals en zitten op verwarmde tribune

EINDHOVEN - Fans die vrijdagavond de kou trotseren om hun club in de Jupiler League te steunen, kunnen rekenen op warmte van de clubs. Er wordt erwtensoep en chocolademelk uitgedeeld, bij Helmond Sport mogen de fans zelfs op de verwarmde sponsortribune plaatsnemen.

Helmond Sport speelt vrijdagavond in eigen huis tegen Jong AZ. Fans kunnen het stadion binnen via de eigen ingang, daarna mogen ze zich verplaatsen naar de sponsortribune. “In principe krijgt iedereen de mogelijkheid om op de verwarmde tribune te zitten. Niet iedereen zal dat doen, maar de mogelijkheid is er.”

“De sponsoren laten we binnen, warm achter het glas. Zo creëren we ruimte en kan iedereen warmer zitten. Ook delen we erwtensoep uit, om een beetje warmte te geven in deze koude tijden”, legt woordvoerder Ronnie Vriens uit. “Er zijn mensen die twijfelen om te komen, door de kou. Die willen we zo tegemoet komen.”

Erwtensoep

RKC ontvangt in het Mandemakers Stadion titelkandidaat NEC. Speciaal voor deze dag geeft de club korting op RKC-sjaals. "En last-minute is onze horeca-manager aan het hollen gegaan om wat te regelen. Er is vrijdagavond erwtensoep voor de thuistribune én het uitvak. We hebben als Jupiler League-club kachels overal, ook bij de publieke tribune. Die staan natuurlijk aan", geeft woordvoerder Ruben Rijpma aan. "En alle warme dranken zijn één euro."

FC Eindhoven speelt als enige Brabantse club een uitwedstrijd op vrijdagavond, in Volendam. De plaatselijke FC zorgt voor gratis chocolademelk.

'Veel goals'

FC Oss speelt een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. Hoe krijgen de fans in Oss het warm? "We gaan veel goals maken, daar gaan we mee beginnen. Daar krijgt iedereen het warm van", zegt woordvoerder Bart van Grinsven lachend. Er zijn ook voor de wedstrijd al mogelijkheden om het warm te krijgen. "We hebben de kassa naar binnen verplaatst, zodat mensen niet buiten hoeven te wachten. We hebben een kist met dekens, die gaan we uitdelen op de hoofdtribune. En er is Schrobbelèr te koop voor een euro, om warm te blijven."

Jong PSV en FC Den Bosch spelen maandag pas hun wedstrijd. De Eindhovenaren ontvangen FC Emmen, Den Bosch gaat op bezoek bij Jong FC Utrecht.