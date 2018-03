Brabantse natuur ondanks winterse weer kurkdroog, risico op branden hoog

Het vuur legde een groot deel van de Deurnese Peel in de as (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties)

EINDHOVEN - De natuur in Brabant is bijzonder droog. Ondanks de winterse omstandigheden is de brandweer dan ook extra alert op natuurbranden. In het westen van Brabant is daarom code oranje afgegeven. In het oostelijk deel spreekt de brandweer nog over code geel.

Door de vrieskou en de harde wind wordt het steeds droger op de hei en in de bossen, aldus de brandweer. En het was al droog, omdat het al weken niet hard heeft geregend. Bovendien zijn de sapstromen van bomen en struiken in deze tijd van het jaar nog niet op gang gekomen, zodat het hout makkelijk vlam vat.

Vuur breidt snel uit

Als er eenmaal ergens brand ontstaat, kan die zich door de wind snel uitbreiden. In de gebieden met een hoog risico is het onder andere verboden om vuurkorven aan te steken. Ook buiten roken wordt afgeraden.

Sinds donderdagavond woedt er een grote heidebrand bij Helenaveen. Het gaat om een gebied van ongeveer drie hectare dat in brand staat. Diverse brandweereenheden zijn aanwezig in natuurgebied de Peel. Het gebied is afgesloten. Eerder deze week brak brand uit in de Deurnese Peel.