Krantenbezorgster Marina 'heeft het nog nooit zo koud gehad'

MILL - "Ik bezorg al tien jaar, maar zo koud als nu heb ik het nog nooit gehad", vertelt krantenbezorgster Marina Keulstra uit Mill. En dat kan ook wel kloppen. De kou in combinatie met de ijzige wind zorgt voor extreem lage gevoelstemperaturen. Afzien dus voor Marina die, voordat de zon überhaupt op is, buiten moet werken.

Marina pakt zich op koude dagen goed in voordat ze begint met werken. "Mijn neus valt wel mee, maar ik heb wel koude handen en benen", vertelt Marina. Bezorgen met handschoenen aan is lastig. "Je kunt de kranten dan niet goed vastpakken."

Zieken

"Om halftwee 's nachts staan we op en gaan we eerst naar Best. Vervolgens gaan we naar het depot in Oss. Daar worden de kranten uitgedeeld aan alle bezorgers. Normaal bezorg ik niet zelf. Alleen op dagen dat er een wijk openstaat of er mensen ziek zijn, spring ik bij." Helaas voor Marina waren er tijdens deze koude dagen mensen afwezig en moest ze dus op haar fiets de wijk in.

Na het bezorgen gaat Marina niet gelijk naar bed "Eerst ontbijten we met de kinderen. Daarna gaan de kinderen naar school en stappen wij ons bed in", vertelt Marina afsluitend.