Meer drugslabs maar minder dumpingen en opslag in Brabant

TILBURG - In Brabant zijn er vorig jaar meer drugslabs opgerold maar er waren minder drugsdumpingen. Brabant blijft in alles de 'koploper' qua labs, opslagplaatsen en dumpingen. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

In Brabant ontmantelde de politie 27 laboratoria waar xtc en amfetamine werden gemaakt. Dat waren er 16 in 2016. Landelijk zijn er vorig jaar 82 productielocaties ontmanteld, 21 meer dan het jaar ervoor. Meer dan een derde van de productie vindt dus plaats in Brabant. Met grote verschillen in labs: van een duiventil-lab in Bergen op Zoom tot het megalab in Leende.



Chemicaliën in loodsen

Dan de opslagplaatsen. In Brabant zijn er dertig plaatsen ontdekt met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. (42 in 2016). Landelijk waren het 70. (84 een jaar eerder) Er was dus een afname maar er lijkt ook sprake van een schaalvergroting. Wat opviel in Brabant: de opslagplaatsen lijken groter en groter te worden, waarbij de opslagplaats in Waspik er uit sprong.



Jerrycans en vaten op bospaden

Dumpingen gebeurden vorig jaar in Brabant op 83 plekken (101 het jaar er voor). Landelijk waren er 206 (29 meer dan in 2016). De afvalstoffen komen vaak in de natuur.



Nederland als geheel

Landelijk gezien waren er in 2017 meer drugslabs, meer opslagplaatsen en meer dumpingen, maar per regio verschilt het nogal. De nadruk ligt hoe dan ook in het zuiden met Brabant op de eerste plaats, gevolgd door Limburg. Volgens de politie waren er wel wat landelijke verschuivingen, zoals meer afvalstoffendumpingen en opslagplaatsen in Oost-Nederland. Wat opvalt, is dat ze tegenwoordig ook drugs maken in Drenthe en Zeeland, maar wel op zeer kleine schaal vergeleken met Brabant.



Plaatsen en cijfers

Volgens de politie is een 'productielocatie' voor synthetische drugs een plek waar ze iets maken, bijvoorbeeld door grondstoffen te mengen, te laten kristalliseren of een plek waar ze het eindproduct tabletteren.



De cijfers met aantallen productieplaatsen kunnen afwijken van eerdere cijfers. Het is op de eerste plaats een kwestie van definitie. Bovendien komen vermoedelijk niet alle labs in het nieuws, omdat ze incompleet zijn of dat de recherche graag in stilte verder speurt naar de uitbaters.