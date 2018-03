Jan (92) en Lenie (88) kunnen toch bij elkaar blijven, verpleeghuis voor echtpaar gevonden

EINDHOVEN - Er lijkt een plekje te zijn gevonden voor Jan en Lenie Deijkers. Het hoogbejaarde stel uit Veldhoven krijgt een appartement in zorgcomplex Theresia in Eindhoven. Dat laat hun dochter Carla Derksen vrijdag weten. "We hebben allemaal gehuild. Tranen van geluk."

Hiermee is de actie van de drie dochters via Facebook een succes geworden. Eerder deze week plaatsten Carla en haar zussen een noodkreet via social media. De drie dochters zochten passende opvang voor hun 92-jarige vader en 88-jarige moeder. Als mantelzorgers met een baan en gezin waren ze ten einde raad. Hun oproep maakte duizenden reacties los en vanuit de zorgwereld kwam het aanbod om te helpen.

Het appartement is een geschenk uit de hemel. "Bovendien ligt het ook nog in de wijk waar mijn moeder is geboren", zegt Carla. Bovendien heeft het zorgcomplex ook een gesloten afdeling voor dementerende bewoners. "Mocht het met mijn vader slechter gaan, dan kan hij daar naartoe en blijft hij toch samen met mijn moeder."





"Maar het is eigenlijk te beroerd voor woorden dat het zo moet", vindt Carla. Haar moeder blijft voorlopig nog tot woensdag in het zorghotel. De familie en Buurtzorg blijven voorlopig de klok rond zorgen voor Jan thuis. Het nieuwe appartement krijgt eerst een verf- en poetsbeurt en daarna volgt de verhuizing.





Jan en Lenie hebben hun leven lang voor elkaar gezorgd, maar de laatste tijd ging dat steeds moeizamer. Zeker toen Lenie met een longontsteking tijdelijk naar een zorghotel in Helmond moest en de dementerende Jan alleen thuis achterbleef. Hij liep in huis nare wonden aan het hoofd op toen hij was gevallen. Op zoek naar een verpleeghuis kregen de drie zussen telkens nee te horen, terwijl de situatie zeer nijpend was.

LEES OOK: Jan en Lenie dreigen na 70 jaar uit elkaar te moeten: 'We hebben overwogen uit het leven te stappen'