Verzegelde drugsloods Breda opengebroken, politie vindt nieuwe partij verdovende middelen

BREDA - In de drugsloods aan het Hazepad in Breda, die woensdag op last van burgemeester Paus Depla werd gesloten, zijn opnieuw verdovende middelen gevonden. Volgens de politie was het verzegelde pand opengebroken en waren mensen binnen geweest. Ook in twee voertuigen die bij de loods geparkeerd stonden, trof de politie drugs aan.

Dinsdag werden twee mannen uit Breda opgepakt. Ze sloegen op de vlucht toen de politie en de gemeente de loods wilden controleren.

Zeventien kilo henneptoppen

Bij doorzoeking van het pand vond de politie bij de twee controles in totaal zeventien kilo henneptoppen, drie kilo hasj en vier kilo cocaïne.

