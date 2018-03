Buschauffeur weigert Stijn (17) in zijn rolstoel mee te nemen, laat hem in de kou staan

VUGHT - "Heb je een begeleider bij je? Nee? Dan kun je niet mee." De buschauffeur weigerde de plank voor de 17-jarige Stijn uit te leggen zodat hij met zijn rolstoel de bus in kon rijden. De chauffeur reed vervolgens door en Stijn bleef 'flabbergasted' achter.

"Als het zomer is, is het minder erg. Dan baal ik uiteraard ook wel, maar nu was het -7. Dat is toch anders", vertelt Stijn. Stijn zit in een rolstoel en gaat met de bus vanuit Vught naar zijn school in Den Bosch. Al twee keer eerder deed een buschauffeur moeilijk. "De eerste keer legde een medepassagier uiteindelijk voor mij de plank uit zodat ik alsnog mee kon. De tweede keer hielp de chauffeur na een lange discussie toch maar."

Begeleider

"Normaal als ik bij de bushalte ben, rijdt de bus al wat meer naar de stoep. Nu gebeurde dat niet en bleef hij vrij lang op het midden van de weg rijden." Stijn zwaaide naar de chauffeur en uiteindelijk stopte hij, maar de twee grote deuren gingen niet open. "Hij toeterde dat ik naar voren moest komen. Vervolgens vroeg hij of dat ik zelf de plank kon uitleggen."

"Natuurlijk kan ik dat niet zelf. Daarna vroeg hij of ik een begeleider bij me had. Die had ik ook niet bij me. 'Nou, dan kun je niet mee'. Toen reed hij weer weg." Naar een andere bushalte was geen optie voor Stijn. "De dichtstbijzijnde is sowieso te ver. Toen heb ik mijn mentor maar gebeld en het verhaal uitgelegd."

Van de mentor kreeg Stijn vrijstelling om naar school te komen. "We hoefden niet heel lang naar school en doordat ik lang moest wachten, had het eigenlijk ook niet echt zin meer." Zo begon het weekend voor Stijn net even wat vroeger dan gewoonlijk.

Dertig seconden werk

Veel bussen zijn tegenwoordig uitgerust met een speciale uitklapbare plank zodat mensen in een rolstoel zonder hulp de bus in kunnen. Als de buschauffeur dan dicht genoeg langs de stoeprand parkeert, kan iemand over de plank zo naar binnen rijden. Maar dan moet iemand die wel even uitleggen. "Ik denk dat het een klusje van twintig - dertig seconden is. En het is ook niet echt heel zwaar werk."

Net als de vorige twee keer diende Stijn een klacht in bij Arriva. Enige verschil was dat hij het nu ook op Facebook zette. "Mijn moeder vertelde me dat Arriva al heeft gebeld. Ze hebben hun excuses aangeboden en ze gaan met de chauffeur in gesprek", zegt Stijn. "Ik wil nog wel even zeggen dat het vaak wel goed gaat. Er zijn echt heel veel goede chauffeurs. Er zitten alleen een paar hele slechte bij."

Reactie

De woordvoerder van Arriva laat weten de situatie erg vervelend te vinden. "Onze chauffeurs zijn er op getraind gastvrij te zijn. Het is hun plicht behulpzaam te zijn. Daar valt ook onder dat je mensen helpt die met een geldig vervoersbewijs de bus in willen. Dit incident is reden om het nog eens extra bij alle chauffeurs onder de aandacht te brengen. We hebben niet voor niets een rolstoelplaats in de bus."

Omdat Arriva het verhaal van twee kanten wil horen, gaan ze in gesprek met de chauffeur. "We gaan dit intern onderzoeken. Ook nemen we persoonlijk contact op met Stijn om excuses te maken en er gaat een kleine attentie naar hem toe als excuus voor wat er is gebeurd."