26.000 kippen komen om bij grote brand in kippenstal Willemstad

WILLEMSTAD - Aan de Noordlangeweg in Willemstad heeft vrijdagmiddag brand gewoed in een kippenstal. Ruim 26.000 kippen zijn omgekomen.

Het vuur in het gebouw van twintig bij zestig meter groot brak rond drie uur uit. De brandweer zette twee blusvoertuigen en een hoogwerker in om het vuur te bestrijden. "Bij aankomst van de brandweer was de stal eigenlijk al verloren", legt Corné Hagenaars van de brandweer uit.

Niet te redden

"De dieren, die los in de stal rondliepen, waren niet meer uit de vlammenzee te redden. Het gebouw is volledig verwoest." Enkele kippen die wisten te ontsnappen, zijn gestorven in de kou.









'Kachel oorzaak'

De brand ontstond volgens de brandweer aan de voorkant van de stal bij een kachel. Door de harde wind stond in zeer korte tijd de hele stal in brand. De boer is er enorm aangedaan. "Het is tragisch om zoveel kippen te verliezen", aldus Hagenaars.

De brand was snel geblust. Het vuur ging gepaard met dikke zwarte rookwolken die in de wijde omtrek te zien waren. De rook trok richting Dinteloord. De brandweer adviseerde om bij overlast van de rook de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Wake

Voor de 26.000 omgekomen kippen wordt zondag een wake gehouden. Zo kondigt Burning Souls vrijdagmiddag aan. De wake wordt om halftwee gehouden op de openbare weg. Platform Burning Souls wil de regelgeving rond stallen en schuren veranderen om stalbranden te voorkomen.