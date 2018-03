In Breda checken sensoren of ouderen wel vaak genoeg naar het toilet gaan

BREDA - De gemeente Breda start met een bijzonder project voor ouderen. Samen met zorgverzekeraar CZ wil de gemeente sensoren plaatsen in duizend huizen van alleenstaande ouderen. Die sensoren registreren de leefstijl van de bewoners en kunnen het zien als er iets mis is.

In meerdere kamers in het huis worden sensoren geplaatst. Die herkennen het dagelijkse patroon van de bewoners. Als er opvallende afwijkingen zijn kan er een melding verstuurd worden naar mantelzorgers of professionals.

Dwaalgedrag herkennen

De sensoren merken het als er iemand valt. Maar ook dwaalgedrag 's nachts of uitdrogingsgevaar als iemand weinig gebruik maakt van het toilet kunnen gedetecteerd worden.

De deelnemers bepalen zelf wie er op afstand inzicht in hun leefpatroon krijgt. De wethouder van Zorg en Welzijn in Breda is erg enthousiast over het project. "Het is een fantastisch voorbeeld van hoe nieuwe technologie kan helpen om langer gezond en zelfstandig thuis te blijven wonen", legt Miriam Haagh uit.

Kwart miljoen euro

De gemeente Breda trekt een kwart miljoen euro uit voor het project dat een jaar gaat duren. Inwoners van Breda kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het traject via Zorg voor Elkaar Breda.

Tijdens de proef gaan de gemeente, Avans Hogeschool, Vilans, zorgaanbieders en verzekeraar CZ welke invloed de sensoren op de kwaliteit van leven heeft van de ouderen. Als de resultaten goed zijn is het de bedoeling om structureel geld vrij te maken voor het project.