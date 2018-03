Bewoner beschoten woning in Roosendaal mag weer naar huis, burgemeester 'niet blij'

BREDA - Het beschoten huis aan de Amethistdijk in Roosendaal mag voorlopig weer bewoond worden. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. De bewoner spande een spoedprocedure aan tegen de gemeente Roosendaal, nadat hij van de burgemeester een gebiedsverbod opgelegd kreeg en zijn huis werd dichtgespijkerd. De rechter heeft de maatregelen van de gemeente geschorst.

Het huis in de wijk Kortendijk werd in de nacht van 17 op 18 februari beschoten. Kogels doorboorden een brievenbus en het rolluik aan de voorkant van het huis. Niemand raakte gewond.

Drugsmilieu

Vermoedelijk is de beschieting het gevolg van ruzie in het drugsmilieu. Eerder werd in deze ruzie ook al geschoten. De 30-jarige bewoner van het huis was daarbij verdachte in de zaak en was net een paar dagen vrij. Een 22-jarige Roosendaler werd destijds op de Diamantdijk beschoten en raakte gewond.

Burgemeester Jacques Niederer sloot het huis eind februari voor een periode van vier weken. De wijk was in dezelfde periode verboden gebied voor de bewoner. In straten rond het beschoten huis zijn camera's geplaatst. Het gezin met drie kinderen woont tijdelijk ergens anders.

'Geen steun van rechter'

Hoewel Niederer het besluit van de rechter moet respecteren, laat hij in een reactie weten niet blij te zijn. "De uitspraak van de rechter is niet bepaald een steun in onze rug", aldus de burgemeester.

"Ik nam deze maatregelen juist in het belang van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners in de wijk. Ik vind dat omwonenden niet opnieuw opgeschrikt mogen worden door geweld in de wijk."

Toezicht

Het cameratoezicht blijft onverminderd van kracht. Ook blijft de politie verscherpt toezicht houden in de wijk Kortendijk.