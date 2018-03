Sterren met een eigen parfum of kledinglijn? Nee, hier hebben we bierrr!

RAVENSTEIN - Een blond biertje met een licht, pittig karakter, gebaseerd op televisiepresentatoren Arianne de Jong en Koen Wijn. Dit unieke Brabants Bont Bier wordt de komende weken gebrouwen in de molen van Ravenstein bij brouwerij Wilskracht. Brouwmeester Wil van Haren gaf het startsein vrijdagmorgen door het eerste ingrediënt, honderdtwintig kilo mout, in de enorme brouwketel te gieten.

Het Brabants Bont Bier wordt fris van smaak, maar heeft wel een pittig karakter.



Sinaasappelschil

"We hebben natuurlijk een uitgebreide analyse van de presentatoren van Brabants Bont gedaan", vertelt Wil Princen lachend. "We hebben gekeken naar hoe zij in elkaar zitten en wat hun sterke punten zijn." Er zijn allerlei ingrediënten verwerkt zoals koriander en sinaasappelschil. Ook zitten er verschillende soorten hop en mout in het bier.

Het is een biertje wat je volgens de twee brouwers makkelijk door kunt drinken. "Met een alcoholpercentage van 6,5% is het bier net wat zwaarder dan pils, maar niet zo zwaar als andere bieren."



'Wij krijgen bier!'

De sterren van de show, Arianne de Jong en Koen Wijn, voelen zich heel vereerd met hun eigen bier. "Alle belangrijke sterren hebben iets. Sommige mensen hebben een eigen kledinglijn, andere mensen een eigen parfum en wij krijgen bier!", aldus een trotse Arianne. "En sommige mensen geloven daar ook écht in", lacht Koen. "Ze hebben wel gekeken naar onze karakter, dus ik denk wel dat het een vrij dominant biertje is."

Lekkerste biertje van Brabant

In 2016 wonnen Wil Princen en Wil van Haren de prijs voor het lekkerste biertje van Brabant. Een enorme eer, waar ze vandaag de dag nog steeds van profiteren. "Vorig jaar waren we te gast in Brabants Bont, toen is het idee voor een eigen biertje ontstaan", vertelt Wil van Haren.



ZIE OOK:Lekkerste biertje van Brabant: de kenners hebben gekozen



'Een zoete toets'

Het wordt geen biertje van standaard formaat. "Het is een grote fles met een inhoud. Op het etiket van het biertje prijkt, vanzelfsprekend, het logo van Brabants Bont met de rood-witte Brabantse kleuren. Daaronder de tekst: "Gezellig Blond Speciaalbier: kruidig, licht bitter met een zoete toets."



Het is nog wel even geduld hebben, want het limited edition Brabants Bont-bier is pas over een week of zes klaar. De gasten van Brabants Bont zullen het biertje vanaf cadeau krijgen als bedankje.