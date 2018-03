NAC wil na historische zege in Rotterdam nu ook thuis drie punten van Feyenoord pakken

BREDA - NAC hoopt zaterdag opnieuw op een stunt tegen Feyenoord. De Bredase ploeg won in september in Rotterdam de uitwedstrijd al met 0-2. Dat was een historische overwinning die men in Breda nog niet is vergeten en thuis dunnetjes over wil doen. "Als je al een keer van ze hebt gewonnen, waarom zou dat dan niet nog een keer kunnen?", zo vraagt NAC-aanvaller Giovanni Korte zich af.

In Breda ruiken ze opnieuw kansen tegen de regerend landskampioen Feyenoord. De Rotterdamse ploeg haalde afgelopen week weliswaar de finale van de KNVB-beker, maar speelt verder zeer wisselvallig.

"Zij hebben drie wedstrijden in één week gehad, dus dat kan een voordeel zijn", zo zegt Giovanni Korte, de aanvaller van NAC die in Rotterdam destijds de 0-1 scoorde. "Wij zijn er klaar voor en maken tegen iedereen thuis kans. Dus ook tegen Feyenoord."



Opnieuw historie schrijven bij dubbelslag

Ook NAC-coach Stijn Vreven ziet een dubbelslag dit seizoen wel zitten, NAC zou daar dan dit seizoen opnieuw historie mee schrijven. De Belgische trainer gelooft er ook in.

"Feyenoord is natuurlijk een topclub", zo zegt hij. "Maar ik heb mijn spelers vooral gezegd dat het niet elk seizoen zal voorkomen dat je tegen een ploeg als Feyenoord zes van de zes punten kunt pakken. Ik ben er alleen minder mee bezig dat het Feyenoord is, ik ben bezig met drie punten pakken. Als wij top zijn, kunnen wij Feyenoord verslaan."



Iedereen fit?

Coach Vreven kan tegen de Rotterdammers zaterdag niet beschikken over Rai Vloet, de middenvelder is geschorst. Of Lucas Schoofs tegen Feyenoord kan spelen, is nog een vraagteken. De Belg is licht geblesseerd nadat hij op de training een tik had gekregen. Voor de rest is iedereen fit.