'Aftellen en afstrepen' richting de titel, maar PSV waakt voor hoogmoed tegen FC Utrecht

EINDHOVEN - Voor PSV lijkt het aftellen begonnen te zijn. Als fiere koploper van de eredivisie heeft het nog 9 wedstrijden te gaan. Zeker na de fraaie overwinning tegen Feyenoord in De Kuip zijn er nog maar weinigen die verwachten dat PSV de titel gaat mislopen. Maar toch waakt trainer Phillip Cocu voor gemakzucht. Zeker omdat FC Utrecht de komende tegenstander is. Ook een ploeg in vorm.

En dus is het voor PSV zaak om niet te gaan 'zweven'. De ploeg pakte dit seizoen al de ene na de andere overwinning, maar kon de liefhebber zelden bekoren met goed en aantrekkelijk voetbal. Dat gebeurde in De Kuip wel. Behalve drie punten, kreeg PSV na die wedstrijd ook veel waardering.



Cocu: "Waardering is prettiger dan kritiek. Maar je moet met beide om kunnen gaan. Niet door complimenten ander gedrag gaan vertonen en zeker niet zelfgenoegzaam FC Utrecht bestrijden. Integendeel. FC Utrecht zit ook in een goede fase. We moeten vol gas geven, want we zullen onze handen vol hebben aan die ploeg."



Twee ploegen in vorm

Want FC Utrecht staat vierde op de ranglijst en lijkt na de trainerswissel, waarbij Erik ten Hag naar Ajax ging en Jean-Paul de Jong het overnam, alleen maar sterker geworden te zijn. Twee ploegen in vorm dus.



Aftellen en afstrepen

Cocu: "Ik verwacht daarom een open wedstrijd. FC Utrecht is een aanvallende ploeg met veel positiewisselingen en diepgang, en wij spelen in eigen huis natuurlijk ook om te winnen. Want het is nu aftellen en afstrepen. Elke wedstrijd die wij nu in winst kunnen omzetten zijn wij een stap dichter bij ons grote doel."



Bij PSV ontbreekt Lozano nog vanwege een schorsing. De verwachting is dat PSV met hetzelfde team start als de vorige wedstrijd tegen Feyenoord.