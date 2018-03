Bokworstenbroodje is heerlijke manier om voedselverspilling tegen te gaan

EINDHOVEN - Bakker Bart Houben in Eindhoven heeft de primeur: het bokworstenbroodje. Een variant op het traditionele worstenbroodje, gemaakt met bokkenvlees. De lekkernij is bedoeld als symbool tegen de voedselverspilling.

We gooien met zijn alleen een hoop eten weg. Veel vlees en groenten worden doorgedraaid en dat is niet bepaald duurzaam. Dat gebeurt ook met bokkenvlees, zegt Bart Houben. "Omdat het economisch niet rendabel is."

Anders dan met lamsvlees, kampt het vlees van bokjes met een imagoprobleem. "Het is onbekend en dus ongebruikelijk om te eten. Ook de aaibaarheid van bokjes speelt waarschijnlijk een rol", oppert Houben.

Lekker eten

Maar nu Brabant zich in 2018 ‘Europese Regio van de Gastronomie’ mag noemen, krijgt ook het bokkenvlees een nieuwe kans. Want het draait niet alleen om lekker eten en gastvrijheid. De provincie gaat ook een jaar lang nieuwe ideeën stimuleren om landbouw en voeding duurzamer te krijgen.

Deze maand luidt het thema verspilling. Bart Houben: "Ik heb mijn oude collega Bob Hutten gebeld en we kwamen op het idee om iets te gaan doen met bokkenvlees. Verpakt in een worstenbroodje geven we er gelijk een Brabantse draai aan."

Smaakbeleving

Volgens de bedenkers smaakt het worstenbroodje 'iets anders dan normaal'. Maar het tweetal denkt dat de smaakbeleving een kwestie van 'inburgeren' is. Er liggen in ieder geval 3000 bokworstenbroodjes klaar in de vriezer. "We hebben al een aantal aanvragen binnen. Vooral de provincie zelf wil ze gaan serveren tijdens evenementen", vertelt Houben.

Of het bokworstenbroodje een heuse klapper gaat worden, vindt de bakker niet zo interessant. "De beloning is vooral dat we leuke dingen bedenken en uitvoeren."

Bart en Bob hebben daarom al vooruit gekeken naar de volgende thema's tijdens het gastronomische jaar. Dat zijn onder meer: gezonde school, vitaliteit, voeding in de zorg en robotisering. Houben: "Voor ieder thema gaan we een speciaal worstenbroodje maken. Dus we kunnen nog even vooruit."