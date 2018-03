Vergeet discozwemmen, een bioscoop in een warm zwembad is het nieuwe ding

TILBURG - Tijdens deze koude winterdagen kunnen we wel wat warmte gebruiken, moeten ze bij Recreatiebad Stappegoor in Tilburg gedacht hebben. Daar wordt zaterdag 3 maart namelijk een heus 'MovieSwim' evenement georganiseerd.

Bezoekers kunnen lekker dobberen in een warm zwembad terwijl ze naar een bioscoopfilm kijken. Om 19.00 uur wordt de film 'Vaiana' gedraaid. Er zijn verschillende objecten om op te drijven aanwezig, maar je kunt natuurlijk ook gewoon in het water liggen of vanaf de kant kijken.

Filmmenu

Tijdens de pauze kunnen bezoekers een speciaal filmmenu bestellen. Na afloop krijg je ook nog eens een bekertje popcorn mee. Of dat een beetje smaakt in de lucht van chloor is de vraag...