Maarten van der Weijden hard op weg om recordpoging te halen

OOSTERHOUT - Maarten van der Weijden zwemt nog altijd door voor zijn nieuwe recordpoging. Donderdagavond begon hij hiermee in zwembad de Warande in Oosterhout. Met nog twee uur op de klok, heeft hij zo'n vierduizend baantjes getrokken.

Verslaggever Imke van de Laar is erbij en vertelt aan Omroep Brabant dat het voorspoedig gaat. "Het is wel grappig, want er zijn ondertussen gewoon kinderzwemlessen bezig. Één baan is afgesloten en daar zwemt Maarten."

Coach Marcel vertelt dat het hartstikke goed gaat met de recordpoging. "We hebben vooraf een mogelijk schema bedacht en daar blijft Maarten ruim onder zitten. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat hij het halen."

Moeilijke momenten

Met periodes is het de afgelopen 22 uur heel zwaar geweest voor Van der Weijden, vertelt een van zijn coaches. "Natuurlijk, dat hoort bij zo'n zware recordpoging. Wat wij als coaches doen? We hebben de klok aangepast aan een tiende, dat maakt voor het besef van Maarten heel veel uit. Maar ook fysiek hebben we hem gesteund, door letterlijk mee te lopen langs de rand van het zwembad."

Om 19.00 uur is de recordpoging klaar. "Dat kan nog best eens zwaar worden, maar sowieso de laatste twaalf uur zijn al zwaar voor hem", aldus de coach. Van der Weijden is dan nog niet klaar met zwemmen; hij wil nog twaalf uur langer zwemmen. De sporter wil namelijk de Elfstedentocht zwemmen.