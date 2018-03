Vijfde thuiszege op rij voor FC Oss, RKC Waalwijk kleurt wéér rood

EINDHOVEN - FC Oss heeft vrijdagavond tegen Cambuur zijn vijfde thuiszege op rij geboekt in de Jupiler League. Ook Helmond Sport kwam tot winst, terwijl RKC tegen NEC verloor én opnieuw een duel in ondertal eindigde.

FC Oss - Cambuur 2-1

FC Oss boekte tegen Cambuur zijn vijfde thuisoverwinning op rij, na eerdere zeges op MVV (1-0), NEC (3-0), Jong FC Utrecht (2-0) en Almere City FC (5-1). De doelpunten in Oss vielen allemaal na een gezapige eerste helft. Twee minuten na rust opende Richard van der Venne na een voorzet van Fatih Kamaci de score. Voor de aanvallende middenvelder was het alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen. Lang kon Oss niet genieten van de voorsprong, want drie minuten later maakte Daan Boerlage de gelijkmaker namens de Friezen. De ploeg van trainer Klaas Wels stelde vlak voor het einde van de wedstrijd alsnog de zege veilig via Norichio Nieveld: 2-1. FC Oss blijft door de overwinning volop in de race voor de play-offs.

FC Volendam - FC Eindhoven 3-2

FC Eindhoven had lange tijd zicht op drie punten op bezoek bij FC Volendam. De eerste twee doelpunten van de Franse aanvaller Joël Thomas maakten voor FC Eindhoven een 1-0 achterstand ongedaan, maar in de tweede helft bezorgden doelpunten van Nick Doodeman en Joey Veerman de thuisploeg alsnog de winst.



RKC Waalwijk - NEC 0-2

RKC beleefde opnieuw een avond om snel te vergeten. De ploeg van trainer Hans de Koning bleef voor de zevende keer op rij zonder overwinning in de Jupiler League en kwam voor het derde duel op rij niet tot scoren. Tot overmaat van ramp kreeg een speler van de thuisploeg (Robby Ndefe) een rode kaart (twee keer geel). Dat was alweer de vijfde rode prent voor een RKC'er in de laatste zeven wedstrijden. Namens NEC stelden Frank Sturing (61ste minuut) en Annas Achahbar (83ste) de zege veilig voor de koploper uit Nijmegen.

Helmond Sport - Jong AZ 3-0

Helmond Sport won voor het eerst dit seizoen twee thuiswedstrijden op rij. De formatie van trainer Roy Hendriksen, negentiende op de ranglijst, was negentig minuten lang de betere ploeg en speelde zich verdiend naar een ruime zege. Verdediger Robert van Koesveld zette de thuisploeg in de 48ste minuut op het goede spoor met een rake kopbal: 1-0. Twintig minuten later verdubbelde Jordy Thomassen de marge met zijn zevende treffer van het seizoen. De spits nam in de slotfase ook het derde doelpunt van de Helmonders voor zijn rekening. Voor Helmond Sport was het een evenaring van de grootste zege van het seizoen. Eerder werd Cambuur op de Braak met 3-0 geklopt.



VOORAF: opstellingen en statistieken

Opstelling Helmond Sport

Opstelling FC Oss

Opstelling FC Eindhoven

Opstelling RKC

Barre weersomstandigheden

Warme chocomel, heaters en erwtensoep; dat zijn sowieso de ingrediënten van dit avondje Jupiler League-voetbal. De veertien clubs die vanavond in actie komen - waaronder FC Eindhoven, Helmond Sport, FC Oss en RKC Waalwijk - hebben passende maatregelen getroffen om de toeschouwers zo goed mogelijk de kou te laten trotseren.

Zwakke reeks Helmond Sport

Helmond Sport ontvangt Jong AZ, de nummer zestien in de Jupiler League. De ploeg van trainer Roy Hendriksen verloor vijf van zijn laatste zes competitieduels en won in die reeks alleen van Jong FC Utrecht (2-0).



Nipte nederlagen

Helmond Sport leed dit seizoen al veertien nederlagen, maar bij de helft van die verliespartijen was de marge slechts één goal. Alleen Jong AZ (10) en FC Volendam (8) verloren vaker met de kleinst mogelijke marge.

RKC grossiert in 0-0

RKC Waalwijk staat thuis tegenover koploper NEC. De ploeg kwam in zijn laatste twee duels niet tot scoren. Er viel zelfs geen enkel doelpunt in de wedstrijden tegen Cambuur en FC Den Bosch. In totaal speelde RKC dit seizoen al vijf keer doelpuntloos gelijk. De doelpunten mogen dan schaars zijn in Waalwijk, vanavond is er aan erwtensoep in elk geval geen gebrek.