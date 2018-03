Hoe veilig is de kermis? Rechter wijst geheimhouding exploitanten af

DEN BOSCH - Over de veiligheid van kermisattracties bestaan binnenkort geen vraagtekens meer. Een verzoek van drie kermisexploitanten om dat geheim te houden, is door de rechtbank Oost-Brabant vrijdag afgewezen.

De drie kermisexploitanten wilden met een spoedprocedure voorkomen dat veiligheidsrapporten openbaar gemaakt worden. Zij werden hierin bijgestaan door de Nederlandse KermisBond (NKB).

Maar de rechter komt tot het oordeel dat de documenten die de exploitanten noemen niet over henzelf gaan, maar over andere bedrijven. De rechtbank wees daarom hun verzoek af omdat zij geen belanghebbenden zijn.

Veiligheidseisen

De zaak kwam anderhalf jaar geleden aan het rollen. Toen vroeg RTL Nederland de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om documenten over de veiligheid van attractieparken en speeltoestellen openbaar te maken. Het gaat om rapporten over 260 bedrijven die in 2015 en 2016 op de vingers zijn getikt, omdat ze zich niet hielden aan de wettelijke veiligheidseisen.

Drie kermisexploitanten zijn hiertegen fel gekant. De bezwaarmakers willen hun beweegredenen voorlopig niet toelichten. Ook geven ze geen reactie op de uitspraak van de rechtbank. Ze vinden daarvoor het onderwerp 'te complex'.

