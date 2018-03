Auto te water in Boxtel, onderkoelde bestuurder naar ziekenhuis

BOXTEL - Een automobilist is vrijdagmiddag van de weg geraakt en met zijn wagen in het water terechtgekomen langs de Achterberghstraat in Boxtel. De chauffeur wist op eigen kracht uit de auto te komen.

De man zou volgens omstanders 200 meter voor de plek waar hij het water inreed al een paaltje naast de weg hebben geraakt. Daarna ging hij van het talud af en met zijn auto kopje onder.

De  automobilist wist uit het voertuig te ontsnappen zonder noemenswaardig letsel. Hij is per ambulance voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. 

Een duiker van de brandweer heeft een lus om de auto gelegd en daarna is de auto door een bergingsbedrijf uit het water gehesen.