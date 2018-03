Verzetsheld Walraven van Hall krijgt een eigen film: 'Hij was een van de spilfiguren in het verzet'

VLIJMEN - Bij de naam Walraven van Hall gaat er misschien niet meteen een lampje branden, maar na volgende week wellicht wel. Van Hall was in de Tweede Wereldoorlog een bankier die in het verzet zat. Maandag gaat er een film over hem in première. Daar is sowieso één Brabander blij mee: Hans Weijers uit Vlijmen. Hij maakte zich ooit hard voor een monument voor de verzetsheld.

Hans Weijers verdiept zich graag in oorlogsverhalen, maar wellicht is hij nog wel het meest geïnteresseerd in het verhaal van bankier Walraven van Hall:



"Hij was echt een van de spilfiguren in het Nederlandse verzet. De vindingrijkheid die ze hebben gehad om de Duitsers te slim af te zijn, dat is echt ongelofelijk."

Walraven van Hall richtte onder meer samen met broer Gijs het NSF op, het Nationaal Steun Fonds. Op allerlei slimme manieren brachten ze geld binnen voor onderduikers. Voor Joden, maar bijvoorbeeld ook voor militairen of ondergedoken verzetsstrijders.



82 miljoen euro

"Gijs en Walraven hebben samen 82 miljoen gulden opgehaald in contanten tijdens de bezetting. Daar is een groot gedeelte van uitgegeven aan mensen die ondergedoken zaten."



Weijers is al lange tijd onder de indruk van het de daden van de verzetsbankier en zijn kompanen. Hij zorgde er daarom voor dat er in 2010 een monument kwam aan de voet van de Nederlandsche Bank in Amsterdam: "Het zou goed kunnen dat het monument ervoor heeft gezorgd dat er nu een film is. Bij het monument hoort namelijk een website met een onderwijsprogramma. Dat heeft denk ik voor meer naamsbekendheid gezorgd."



De familie Van Hall nodigde Weijers uit om komende maandag naar de première te komen. Vanaf komende donderdag is de film Bankier van het Verzet voor iedereen te zien in de bioscoop.