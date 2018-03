Nog één doelpunt en dan heeft Luuk de Jong vaker gescoord dan Ruud van Nistelrooy

EINDHOVEN - Luuk de Jong heeft nog één doelpunt nodig om voormalig topspits Ruud van Nistelrooy te passeren op de eeuwige topscorerslijst van PSV. De 27-jarige aanvaller neemt het vanavond met PSV in het Philips Stadion op tegen FC Utrecht.

Met zeven goals in zijn laatste tien officiële wedstrijden voor PSV heeft De Jong zijn moeizame seizoenstart inmiddels nadrukkelijk naar de achtergrond gedrongen. Na Hirving Lozano (vijftien goals) en Marco van Ginkel (twaalf) is de spits met tien doelpunten inmiddels derde op de clubinterne topscorerslijst. De Jong is nu al trefzekerder dan tijdens het volledige vorige seizoen, toen hij eindigde op negen goals in 39 duels.

Gelijk met Van The Man

De Jong staat door zijn tien doelpunten van deze jaargang inmiddels op 77 doelpunten in dienst van PSV. Hij maakte er 63 in de Eredivisie, vijf in het bekertoernooi, zeven in Europese toernooien en twee in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Met die 77 goals heeft hij de productie van voormalig PSV'er Ruud van Nistelrooy geëvenaard.

Minder goed gemiddelde

Van Nistelrooy had tussen 1998 en 2001 slechts negentig wedstrijden nodig voor zijn 77 PSV-doelpunten, beduidend minder dan De Jong. Die staat halverwege zijn vierde seizoen op 155 officiële optredens in de hoofdmacht van PSV. Qua gemiddelde kan De Jong dus niet tippen aan de productie van Van the Man.

Toivonen en Brusselers in zicht

Met nog negen duels te gaan in dit seizoen is de kans groot dat De Jong op korte termijn nog meer PSV-iconen passeert op de eeuwige topscorerslijst van de club. Na Van Nistelrooy kan de spits zich richten op de totalen van de Zweed Ola Toivonen (79 goals) en Toon Brusselers (tachtig).

De productie van Jurrie Koolhof en Jan Vennegoor of Hesselink liggen met respectievelijk 85 en 89 goals wat verder weg. De eeuwige topscorerslijst van PSV wordt al decennia aangevoerd door Mister PSV Willy van der Kuijlen: hij scoorde 394 keer in 648 officiële duels.

Mooie cijfers

PSV kan uitstekende cijfers overleggen tegen FC Utrecht, de tegenstander van vanavond in het Philips Stadion (aftrap 18.30 uur). De Eindhovenaren wonnen in de Eredivisie hun laatste 21 (!) thuiswedstrijden tegen de club uit de Domstad en zijn al 36 thuisduels op rij zonder nederlaag (31 zeges, vijf gelijke spelen).