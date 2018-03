Gewapende overval op Aldi in Tilburg, daders dragen maskers

TILBURG - Een Aldi-filiaal op het Bernardusplein in Tilburg is vrijdagavond overvallen. De gewapende daders droegen Anonymous-maskers.

Volgens een melding op Burgernet gaat het om zeker twee overvallers. Ze zijn gevlucht in een donkere auto. Het is niet bekend of ze iets buit hebben gemaakt.

Politiehond

De politie is met meerdere eenheden aanwezig. Er wordt onder meer met een hond gezocht in de omgeving. Agenten zijn ook bezig met een buurtonderzoek.