Haar eerste interview ooit: 16-jarige Ireen Wüst droomde al van Olympische Spelen

GOIRLE - Ireen Wüst is met elf medailles de meest succesvolle olympiër van Nederland. Van zoveel succes had de schaatsster uit Goirle misschien nooit durven dromen, maar ambitieus was Wüst wel al op jonge leeftijd. Als 16-jarig talent droomde ze van deelname aan de Olympische Spelen.

Zondag wordt Wüst om twee uur in Goirle gehuldigd voor opnieuw olympisch succes op de afgelopen Spelen. Omroep Brabant zendt die huldiging live uit op de website en televisie.

Beugel

De prestaties van Wüst waren voor sportverslaggever Paul Post van Omroep Brabant reden om in zijn archief te duiken. Zestien jaar geleden interviewde hij de destijds 16-jarige Wüst op de ijsbaan. Ze trainde destijds drie keer per week op het ijs, zat in 5 vwo en had nog een beugel.

En ambities, die had ze genoeg. Ooit meedoen aan de Olympische Spelen was haar grote droom. Vijftien jaar later is Wüst de meest succesvolle olympiër van Nederland. De Spelen in Pyeongchang waren haar laatste. Daarom genieten we nog maar eens van dit prachtige interview uit de oude doos.