De Koning begrijpt niets van regen aan rode kaarten bij RKC: 'Dat moet je aan de scheids vragen'

WAALWIJK - Wéér slaagde RKC Waalwijk er niet in te scoren in de Jupiler League en wéér beëindigde de ploeg een duel met minder dan elf spelers. De reacties van trainer Hans de Koning en doelman Etienne Vaesen.

RKC verkeert in een lastige fase. De ploeg van trainer Hans de Koning bleef vrijdagavond voor eigen publiek kansloos tegen koploper NEC (0-2 nederlaag), kwam voor het derde opeenvolgende duel niet tot scoren en incasseerde in die drie duels in totaal vier (!) rode kaarten.

Breekpunt

"De scheidsrechter meet met twee maten", was de reactie van De Koning, die vond dat arbiter Van der Graaf een oneerlijk onderscheid maakte tussen overtredingen van zijn spelers en die van NEC. "Die rode kaart van Robby Ndefe is daardoor een breekpunt in de wedstrijd, en dat is jammer."

Gebrek aan scherpte

Doelman Etienne Vaesen, die in de eerste helft nog een strafschop van NEC'er Steeven Langil stopte, hekelde het gebrek aan doortastendheid bij RKC. "Achterin hebben we niet veel weggegeven, maar uiteindelijk krijgen we tóch twee goals tegen uit een corner. Dat komt door een gebrek aan scherpte en mannelijk je duels aangaan. Dat neem ik mezelf ook kwalijk, want ik moet er als doelman voor zorgen dat mijn verdedigers scherp genoeg zijn om de persoonlijke duels te winnen."