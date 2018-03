Sensatie op UK Open: Van Gerwen sneuvelt in derde ronde tegen De Zwaan

MINEHEAD - Een sensatie op de UK Open vrijdagavond: Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de vierde ronde van het toernooi in Minehead te bereiken. De nummer één van de wereld had net nakijken tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan: 10-8.

Het duel tussen Van Gerwen en de darter uit Rijswijk ging tot en met de tiende leg gelijk op (5-5), maar daarna sloeg De Zwaan genadeloos toe met twee breaks, een voorsprong die hij niet meer uit handen gaf. The Black Cobra miste vanaf 120 wel zijn eerste matchdart (9-8), maar kon een leg later alsnog de overwinning naar zich toe trekken.













Slagveld

Van Gerwen was niet de enige topper die vroegtijdig sneuvelde. Ook voor Peter Wright, Robert Thornton en Adrian Lewis is het toernooi op de eerste dag al voorbij. Lewis werd uitgeschakeld door Dirk van Duijvenbode (10-5) uit Katwijk aan Zee.

Klaasen laat zege schieten

Ook Jelle Klaasen komt na vandaag niet meer in actie op de UK Open. Hij verloor van Daryl Gurney, nadat hij zich na een snelle achterstand juist knap had teruggeknokt en voldoende kansen had om de partij uit te gooien. Uiteindelijk plaatste Gurney met een 10-9 zege zich voor de vierde ronde. Raymond van Barneveld verloor vrij kansloos van Mervyn King.

Finale op zondag

De UK Open wordt zaterdag hervat met de vierde en vijfde ronde. Zondag staan de kwartfinale, halve finale en final op het programma. Ron Meulenkamp, Jermaine Wattimena en Dirk van Duijvenbode zijn de enige twee Nederlanders die nog in de race voor de eindzege zijn.