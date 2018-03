Brabant kleurt wit, gladheid zorgt voor ongelukken

EINDHOVEN - De sneeuw legt Brabant langzaam onder een witte deken. Maar door de gladheid gebeuren er ook ongelukken op de weg.

Op de Groenstraat in Breda is een Jeep door de gladheid op zijn zijkant terechtgekomen. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance, maar kon op eigen kracht verder. De auto is weggetakeld.



Op de Professor Asserweg in Waalwijk heeft een automobilist een lantaarnpaal uit de grond gereden door de gladheid. Een monteur stelde de met stroom beladen draden veilig. De auto is opgehaald door een takelbedrijf.