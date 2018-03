Auto slipt en belandt in een sloot in Oosterhout, ook een auto te water in Breda

OOSTERHOUT - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag geslipt en in een sloot beland langs de Statendamweg in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor een.

Vermoedelijk gleed de auto weg op het besneeuwde wegdek bij het nemen van de afslag naar de Bovensteweg. De bomen langs de weg kon de bestuurder nog net ontwijken.

De automobilist en de bijrijder konden op eigen kracht uit de auto komen. De gewaarschuwde politie hield het duo warm in de politieauto tot de ambulance aankwam. De automobilist en de bijrijder zijn allebei naar een ziekenhuis gebracht voor controle. Een berger heeft de auto getakeld.

Zorgwekkende toestand

Ook in Breda kwam een auto in het water terecht, bij de Markkade. In de auto zaten twee mensen. Een kon op eigen kracht uit de auto komen. De ander is in zorgwekkende toestand uit de auto gehaald en naar een ziekenhuis gebracht.. Of de gladheid ook bij dit ongeluk een rol speelde, is niet bekend.