Kersverse RKC-directeur pakt de handschoen op en gaat boksen tegen Marc van Hintum

WAALWIJK - Tijdens het evenement ‘Leeuwen van de Langstraat’ neemt kersverse commercieel directeur Willem van der Linden van RKC Waalwijk het in de boksring op tegen niemand minder dan oud-international Marc van Hintum. Of zoals de speaker het zei: ‘Willem pakt de handschoen op’.





Het evenement ‘Leeuwen van de Langstraat’ bestaat uit meerdere bokspartijen. Onder andere door sponsoren onderling, maar het klapstuk is dus de wedstrijd tussen Marc van Hintum - de technisch directeur van Vitesse - en Willem van der Linden. Sponsoren kunnen tegen betaling aanwezig zijn bij de gala-avond en dat levert RKC dan weer geld op. Vorig jaar versloeg toenmalig RKC-directeur Remco Oversier zijn collega van Willem II, Berry van Gool.

Het gevecht gaat plaatsvinden op 14 juni, de mannen kunnen zich dus nog even voorbereiden. En dat gaat Willem van der Linden ook zeker doen, want tegen een ex-topsporter moet hij flink aan de bak. "Marc is natuurlijk hartstikke fit, dus ik richt me eerst op mijn conditie."

Marc van Hintum hoefde niet lang na te denken over zijn deelname. "Als je je oude club kan helpen, doe je dat." Maar een strijdplan heeft hij nog niet. "Daar heb ik nog niet over nagedacht." Wel heeft Van Hintum alvast gezegd dat hij rond 15 juni best eens een paar dagen afwezig kan zijn op het werk…