Van der Weijden zwom 36 uur en dit zei hij na afloop: 'Een wereldrecord is mooi, maar ik ga door'

OOSTERHOUT - Vrijdagavond verbrak Maarten van der Weijden een wereldrecord in zwembad De Warande in Oosterhout. Maar in plaats van het opentrekken van een fles champagne, zwom hij nog eens 12 uur door om te trainen voor de Elfstedenzwemtocht waarmee hij geld wil ophalen voor KWF.

Moe maar voldaan klimt Maarten van der Weijden het water uit. Na 36 uur zwemmen zou je verwachten dat hij even moet bijkomen. Maar alle aanwezige pers wordt direct netjes te woord gestaan. “Het gaat best goed”, grijnst hij. “Ik heb wel wat spierpijn maar het gevoel dat ik dit gehaald heb overheerst. Dat betekent dat ik op de goede weg ben voor de Elfstedenzwemtocht in augustus”.

LEES OOK: 'Hup papa!', dochtertje Maarten van der Weijden schreeuwt zwemmer op weg naar record

Geld voor KWF

Geld ophalen voor de kankerstichting en de ziekte de wereld uithelpen: daar zet Van der Weijden zich al jaren voor in. Rian Terveer is er dankbaar voor. Ze genas van borstkanker maar verloor veel lotgenoten. Als Maarten het water uitkomt, geeft ze hem een warme knuffel. “Ik vind het geweldig wat Maarten doet. Er is veel geld nodig voor onderzoek om mensen te genezen. Want kanker krijgen is een kwestie van pech, het is geen strijd. Alleen met geld kan je de ziekte verslaan”.

Grote doel

Van der Weijden realiseert zich elke dag dat ook hij geluk heeft gehad. De duizenden baantjes die hij de afgelopen dagen heeft getrokken, heeft hij er graag voor over om aandacht te blijven vragen voor de genezing van kanker. “De recordpoging was mooi. Maar de Elfstedenzwemtocht is mijn grote doel. Al het geld wat ik daarmee ophaal gaat 1 op 1 naar KWF. En als ik daar nu 36 uur voor moet trainen dan doe ik dat graag”.

Op de kant staat echtgenote Daisy klaar met een handdoek. Want het is het tijd om de wetsuit uit te trekken en naar huis te gaan. “Ik verlang nu naar huis, naar mijn twee prachtige dochters en mijn bed”, zegt Van der Weijden lachend. “De komende dagen ga ik lekker bijslapen”.