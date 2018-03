'Deze Mol gaat met lach door serie', Toine van Peperstraten en Geert Hoes vermoeden wie verrader is

EINDHOVEN - Waalwijkse Olcay? Enthousiaste Jan? Of toch rustige Ruben? Zaterdagavond staat de finale van het populaire spelprogramma 'Wie is de Mol?' op het programma. Nog één aflevering rest de verrader om de kandidaten op het verkeerde been te zetten en geld uit de groepspot te spelen. Sportpresentator Toine van Peperstraten uit Hilvarenbeek en de Boxtelse acteur Geert Hoes blikken vooruit en terug op een boeiend seizoen.

"Ik heb genoten", vertelt Van Peperstraten, die zelf deelnam aan seizoen zes in Argentinië en halverwege die serie werd uitgeschakeld. "Zeker van de opdrachten in die uitgestorven, nostalgische gebouwen. Die leenden zich geweldig voor de opnames. " Het viel hem wel op dat tijdens deze serie werkelijk iedereen zich verdacht maakte. "De hoogte van de pot was bijzaak."

Stilleto's dragen

De sportpresentator zet zijn geld in op Jan Versteegh. "Lange tijd stond Olcay bovenaan mijn lijstje. Stiletto's dragen bij een opdracht waar veel moet worden gelopen, twijfel zaaien bij de opdracht met de zangkoren waar al een besluit is genomen... Maar inmiddels is Jan mijn hoofdverdachte. Deze flierefluiter gaat met een lach door de serie. Hij lijkt zich ook nooit druk te maken om de doortikkende klok."

Toch houdt Van Peperstraten ook twijfels. "Aan de andere kant heeft hij ook wat opgehaald voor de pot... Het blijft een lastig spelletje."

Oud-winnaar John Guntlisbergen uit Sint-Oedenrode - deelnemer aan seizoen drie in Portugal - heeft geen idee wie de verrader dit jaar is.. "Mijn vrouw zegt dat de meest voor de hand liggende Mol Ruben is."

Simone Weimans

Ook acteur Geert Hoes twijfelt. "Ik vind het dit jaar echt echt lastig", laat de Boxtelaar - die werd uitgeschakeld in de eerste aflevering van seizoen zes - weten. "Ik verdacht journaalpresentatrice Simone Weimans, maar helaas werd het duidelijk vorige week dat die verdenking niet terecht was."

Blijven over: muzikant Ruben Hein, modeontwerpster Olcay Gulsen en presentator Jan Versteegh. "Een uitstekende mol moet het spel heel goed kunnen spelen tijdens de opdrachten en nul verdenkingen creëren.", somt Hoes op. "Daarom ga ik nu qua verdenking richting Jan. Als hij het is, is hij een hele, hele goede mol geweest."