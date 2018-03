Franse wegpiraat opgepakt na bizarre achtervolging, man verliest wiel en rijdt agent bijna aan

BERGEN OP ZOOM / THOLEN - Een 27-jarige Fransman is vrijdagavond op de Postweg in Tholen aangehouden. De man wordt verdacht van poging doodslag, witwassen van een grote som, roekeloos rijden en het negeren van een stopteken. Aan de aanhouding ging een bizarre achtervolging vooraf.

Rond half acht zagen agenten op de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom een rode Renault Clio rijden. Omdat de auto met hoge snelheid reed, besloten de agenten het voertuig te controleren. Bijna gelijktijdig krijgen de agenten een mededeling over een mogelijke ontvoering in Roosendaal waarbij een rode Renault Clio zou zijn betrokken.

De bestuurder negeerde vervolgens het stopteken van de agenten en reed met hoge snelheid verder. Tegenliggers moesten uitwijken om de wegpiraat de ruimte te geven. Aan het eind van de straat botst de bestuurder ergens tegenaan en verliest onder meer een van zijn wielen. Zelfs op drie wielen haalde de auto nog een snelheid van 100 km per uur.

Uitwijken

De achtervolging gaat op de Markiezaatsweg verder. Ook daar moeten tegenliggers uitwijken voor de wegpiraat en de politieauto om een botsing te vermijden. De Franse bestuurder komt uiteindelijk tegen een verkeerspaal tot stilstand.

Agenten stappen uit en lopen richting de gestrande auto. Op dat moment geeft de Fransman opnieuw gas en raast over de voorkant van de politieauto richting een van de agenten. De agent kan nog net opzij springen.

Flinke bundels geld

Getuigen melden de politie dat ze een auto met drie wielen Tholen hebben zien rijden. De auto wordt leeg teruggevonden op de parkeerplaats aan de Poortweg in Tholen. Even later wordt de bestuurder aangehouden bij een benzinestation op de Postweg.

De verdachte blijkt 'enkele flinke bundels geld' op zak te hebben waarvan de herkomst onduidelijk is. De man zit nog vast. Beide agenten deden aangifte van poging doodslag. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.

Roosendaal

Volgens de politie staat de achtervolging los van de mogelijke ontvoering in Roosendaal. In beide gevallen was er toevallig ook sprake van een rode Renault Clio. In het Roosendaalse voorval is geen aangifte gedaan, aldus een politiewoordvoerder.