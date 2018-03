Mathieu van der Poel ook bij eerste wedstrijd op mountainbike op podium

KAAPSTAD - Van een fiets om mee te veldrijden naar een mountainbike. Mathieu van der Poel is na het veldritseizoen overgestapt naar het mountainbiken. In zijn eerste wedstrijd heeft hij gedaan wat hij het afgelopen seizoen bij het veldrijden bijna altijd deed, het podium beklimmen. Dit keer niet als winnaar, maar als nummer drie.

Van der Poel is in Zuid-Afrika om zich voor te bereiden op de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, op 10 maart in Stellenbosch. In aanloop naar die wedstrijd reed hij zaterdag de Cape Town Cycle Tour Mountainbike Challenge. Hij eindigde in die wedstrijd als derde, achter de Nieuw-Zeelander Sam Gaze en de Amerikaan Howard Grotts.

De Cape Town Cycle Tour Mountainbike Challenge is een koers van zestig kilometer.

Concurrent Van Aert

Waar Van der Poel de overstap maakte naar het mountainbiken, stapte grote concurrent Wout van Aert van het veldrijden weer tijdelijk over naar de weg. De Belg reed bijna het hele seizoen in de schaduw van Van der Poel, behalve tijdens het WK veldrijden. Van Aert werd zaterdag in een loodzware Strade Bianche  derde. Hij kwam achter Tiesj Benoot en Romain Bardet over de finish in de Italiaanse wedstrijd.