Huldiging Ireen Wüst: zelfs de molen is er klaar voor

GOIRLE - Heel Goirle maakt zich op voor de huldiging van 'hun' Ireen Wüst. Met elf medailles is de schaatsster uit Goirle de meest succesvolle olympiër van Nederland. Molen 'De Visscher' is zaterdagochtend alvast omgetoverd tot eerbetoon aan Wüst.

Al vroeg in de ochtend ging een groepje mannen van start om de molen aan te kleden. Dat was niet zonder gevaar. "Het is glad! Dat is best gevaarlijk. Met je gladde schoenzolen klim je in besneeuwde latten", merkt molenaar Carel van Herpt (75) uit Goirle. "We hebben het over voor Ireen." Urenlang zijn de heren aan het werk.



Elf

Aan de hoogste wiek pronken een Brabantse en een Nederlandse vlag. Ook hangen er elf kartonnen medailles in de wieken: brons, zilver en goud. "Dat zijn alle Olympische medailles die ze in haar carrière won", vervolgt Van Herpt. "De medailles uit Pyongyang hebben we groter gemaakt dan die ze eerder won."



"Ze verdient dit echt", vertelt Tilburger Koos Verwerpt (63), terwijl hij de medailles vastmaakt aan de wieken. "Ik denk dat we amper echt beseffen hoe bijzonder haar prestatie is. En dan komt ze ook nog eens uit ons eigen Goirle!"

Traditie

Het is niet de eerste keer dat de molen aangekleed wordt. "Het is echt een traditie geworden. Als ze goud wint, dan versieren we de molen", benadrukt Van Herpt. Na de Winterspelen in Turijn van 2006 gebeurde dat voor het eerst. Doeken met de teksten als 'Goud', en 'Ireen' pronkten op het bouwwerk. Ook met de Spelen in Vancouver (Canada) en Sotsji (Rusland) gingen de molenaars los. Bij die laatste maakten ze de medailles zeer nauwkeurig na.



De Koningin van het ijs werd afgelopen maandag al gehuldigd in Amsterdam. In Goirle doen ze dat zondag nog eens. Het officiële gedeelte van de huldiging begint om twee uur op het Oranjeplein. Het programma is nog niet bekend gemaakt. Het thema is: Gold on Ice. De huldiging is live te volgen bij Omroep Brabant op televisie, in de app en via Facebook.