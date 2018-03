Hans Smolders vindt uitsluiting van zijn fractie door D66 Tilburg 'ziekelijk'

TILBURG - Hans Smolders van de fractie Smolders in Tilburg noemt het ziekelijk dat D66 in Tilburg na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer met hem wil samenwerken. De democraten noemen in een interview met het Brabants Dagblad de tegenstellingen te groot.

"Die misplaatste arrogantie, dat kan gewoon niet in een democratie. Dus die 'd' van democratie... Het lijkt wel of je die moet vervangen door 'dictators' van D66", zegt een verontwaardigde Hans Smolders.



Angst

D66 Tilburg is ook niet te spreken over de samenwerking van Smolders met Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Smolders zegt dat D66 reageert uit angst: "Ik heb met Pim Fortuyn gewerkt, die werd ook weggezet als een racist. Dat is natuurlijk belachelijk. Ze zijn bang om hun stemmetjes te verliezen en hun macht. Het gaat niet om het belang van de stad, maar om hun eigenbelang."



Volgens Smolders zal het met het uitsluiten van zijn fractie na de verkiezingen zo een vaart niet lopen: "Dat zullen we nog wel eens zien. Als ik de grootste word, dan zijn ze de eerste die aan de poort kloppen om mee te mogen doen".