Man en zwangere vrouw gewond na botsing tegen boom

CASTEREN - Een man en een vrouw zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ernstig ongeval in Casteren. De auto waarin het tweetal zat, belandde tegen een boom in de Gagelvelden. De man raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De zwangere vrouw zat enige tijd bekneld en is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Traumaheli

De traumahelikopter en verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. De brandweer kon de man vrij snel uit het wrak halen. De zwangere vrouw is naar het ziekenhuis in Veldhoven gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend. Ook over de toestand van haar ongeboren kind is niets bekend.

Het is niet duidelijk waarom de auto van de weg raakte.