Zet PSV tegen FC Utrecht volgende stap richting landstitel? [LIVE]

EINDHOVEN - PSV speelt zaterdagavond thuis tegen FC Utrecht. In eigen huis trapt de koploper om half zeven af tegen de nummer vier van de eredivisie. Trainer Phillip Cocu kiest voor dezelfde elf spelers als tegen Feyenoord.





PSV kan uitstekende cijfers overleggen tegen FC Utrecht. De Eindhovenaren wonnen in de eredivisie hun laatste 21 (!) thuiswedstrijden tegen de club uit de Domstad en zijn al 36 thuisduels op rij zonder nederlaag (31 zeges, vijf gelijke spelen). De laatste ontmoeting tussen FC Utrecht en PSV is er één die weinig PSV'ers snel zullen vergeten. Eerder dit seizoen won de ploeg van Cocu in Utrecht met 1-7, mede door vier treffers van de inmiddels vertrokken Jürgen Locadia.

Opstelling

Trainer Phillip Cocu kiest tegen FC Utrecht voor de elf spelers die ook tegen Feyenoord aan de aftrap verschenen. En dus is er ook weer een basisplaats voor Gaston Pereiro. De aanvaller kreeg vijf wedstrijden op rij geen speeltijd. Door de schorsing van Hirving Lozano stond hij vorige week tegen Feyenoord weer vanaf het eerste fluitsignaal op het veld, met een doelpunt en een assist was hij belangrijk.

