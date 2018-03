NAC doet het weer! Bredase ploeg wint voor de tweede keer dit seizoen van Feyenoord

BREDA - NAC heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. In eigen huis won het met 2-1 van Feyenoord. Het was de tweede stunt tegen de Rotterdammers, eerder dit seizoen won de ploeg van trainer Stijn Vreven ook in Rotterdam van Feyenoord.

Feyenoord mocht aftrappen, maar binnen vijf seconden had NAC balbezit. De thuisploeg zette vol druk. Renato Tapia wilde de bal buitenkant voet spelen, maar raakte hem meteen kwijt. Het was de aanzet voor een fase waarin NAC vol op jacht ging naar de openingstreffer. Uiteindelijk viel die echter in het voordeel van Feyenoord. Jens Toornstra scoorde na zeventien minuten de 0-1. NAC-trainer Stijn Vreven zat toen al niet meer op de bank. Hij werd na een paar minuten spelen weggestuurd vanwege kritiek op de leiding.

Vanaf de tribune zag Vreven zijn ploeg vijf minuten na de 0-1 alweer op gelijke hoogte komen. Sadiq Umar, die speelde omdat Mitchell te Vrede in de warming-up geblesseerd raakte, kwam na een goede actie ver in het strafschopgebied van Feyenoord. Doelman Brad Jones tikte de bal weg voor de Nigeriaanse spits kon schieten, precies in de voeten van Thierry Ambrose. De Fransman twijfelde niet en schoot de bal in de goal.

In de tweede helft speelde Umar, die een goede wedstrijd speelde, weer een hoofdrol. Hij kreeg een strafschop na een duwtje van Jones. Vervolgens ging de spits zelf achter de bal staan. Zonder twijfel schoot hij de 2-1 binnen. Na dat doelpunt deed NAC nog maar één ding: tegenhouden. En dat deed het goed, want Feyenoord kreeg weinig echt grote kansen. Toen Bas Nijhuis affloot stond er nog steeds een 2-1 stand op het scorebord.





Omroep Brabant hield de wedstrijd live bij. Bekijk het verslag hieronder:

90' Het is afgelopen. Voor het eerst in de geschiedenis wint een promovendus twee keer van de regerend landskampioen. Het Rat Verlegh Stadion ontploft. Een knappe zege en drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.

74' De wedstrijd is er niet leuker op geworden na de 2-1 van NAC. De thuisploeg is alleen bezig met tegenhouden. Invaller Robin van Persie probeert het met een geplaatst schot, Steven Berghuis krult de bal richting kruising. Twee keer pakt Nigel Bertrams de bal.

61' Sadiq Umar krijgt een kans om zijn tweede doelpunt van de avond te maken, maar het schot van de spits gaat net naast het doel van Feyenoord-goalie Brad Jones.

56' NAC krijgt de massale steun van het publiek in het Rat Verlegh Stadion. Dat is nodig ook. Het enige wat Bredase ploeg nu doet is de voorsprong verdedigen.

49' GOAL! Sadiq Umar bekroont een goede wedstrijd met een doelpunt. De spits scoort vanaf elf meter. De strafschop kwam na overleg tussen Bas Nijhuis en zijn assistent. Doelman Brad Jones duwde Umar, de goalie kreeg voor die actie ook nog geel.





46' De tweede helft is begonnen.

33' Kevin Diks werkt de bal via een verdediger van NAC net niet in het doel. De verdediger is dicht bij een doelpunt, maar tot zijn eigen verbazing houdt hij er niet eens een hoekschop aan over.

30' Sadiq Umar is een plaag voor de achterhoede van Feyenoord. De verdedigers hebben hun handen vol en maken regelmatig een overtreding om de spits te stoppen. Toch gaat hij ook vaak naar de grond zonder dat Nijhuis fluit. Ook nu weer, op de rand van het strafschopgebied. Vreven gaat op de tribune weer hard tekeer.

23' GOAL! NAC komt snel op gelijke hoogte. Sadiq Umar heeft een geweldige actie, op snelheid lijkt hij op weg naar een doelpunt. Brad Jones tikt de bal uiteindelijk net voor de voeten van de spits weg. Thierry Ambrose staat vervolgens op de goede plek. De Fransman tikt de bal binnen: 1-1.





17' GOAL! Feyenoord komt in het Rat Verlegh Stadion op voorsprong. NAC werkt de bal niet lekker weg. Uiteindelijk krijgt Jens Toornstra de bal voor zijn voeten, hij schiet vervolgens rustig raak: 0-1.

14' Kansje voor NAC. Umar Sadiq kopt recht op doelman Brad Jones, die geen moeite heeft met de inzet van de spits.

12' Arno Verschueren probeert het van afstand. Zijn schot gaat naast.

5' Stijn Vreven is woest dat Bas Nijhuis niet fluit voor een strafschop. Umar Sadiq speelt de bal langs Feyenoord-goalie Brad Jones. De Australische goalie botst vervolgens tegen de Nigeriaanse spits aan, die daardoor valt. In Breda wil iedereen een strafschop. Vreven ook. Dat laat hij te duidelijk merken, Nijhuis stuurt de Belgische oefenmeester direct naar de tribune.





4' Felle start van NAC. De ploeg van Stijn Vreven jaagt Feyenoord op en komt zo iedere keer snel in balbezit. Kansen levert dat nog niet op.

1' Feyenoord trapt af. Meteen pakt Sadiq Umar de bal af van Renato Tapia. In de aanval die volgt wordt de aanvaller geraakt door voormalig NAC-speler Eric Botteghin, maar scheidsrechter Bas Nijhuis fluit niet.

Met hulp van supporters zorgde NAC ervoor dat iedereen in het stadion op de tribune kon zitten. Zaterdagochtend vroeg de club fans te komen helpen met het schoonmaken van de tribunes. Aan die oproep werd gehoor gegeven.